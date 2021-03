A dirlo oggi in una nota pubblicata su Facebook è stata la deputata nazionale messinese, del gruppo di Forza Italia a Montecitorio, Matilde Siracusano

"IL GENERALE FIGLIUOLO È ARRIVATO IN SICILIA"

“Questa mattina è arrivato a Messina il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Dopo un incontro in prefettura, ha visitato l’hub vaccinale della città dello Stretto, realizzato all’interno della Fiera campionaria”. A dirlo oggi in una nota pubblicata su Facebook è stata la deputata nazionale messinese, del gruppo forzista a Montecitorio, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha aggiunto concludendo così: “un grande segnale per evidenziare come nessuna regione si deve sentire indietro rispetto ad altre. L’obiettivo di Forza Italia e del governo è fare cose pratiche, migliorare insieme, sempre. La campagna vaccinale non si deve fermare”!

