A ‘Fuori dal Coro’ il programma condotto da Mario Giordano il martedì su Rete4 dopo le ore 21.20, ieri 20 settembre 2022 il giornalista ha puntato la sua attenzione sulla scandalosa vicenda della sottrazione illecita ad opera delle Autorità… dell’immobile situato a Terlizzi (BA) in danno dei coniugi Mauro Antonelli (75 anni) e Teresa Cataldo (72 anni) che da luglio scorso vivono in una tenda sistemata in una particella di terreno di loro proprietà, mai pignorata attigua alla casa sottrattagli nel contesto di una Procedura esecutiva iniziata nel 2012 in Tribunale per un debito di 4.500,00 € che il capo famiglia al termine di una causa non riuscì ad onorare.

In realtà i due consorti, sono stati vessati dai componenti delle Istituzioni giudiziarie dal momento che illegalmente i giudici misero all’Asta tutto il compendio immobiliare anche se lo stesso era in comproprietà al 50% dunque la quota spettante alla donna non poteva esserle sottratta. Agli Atti dell’illegale Procedimento, attuato per potere ridurre sul lastrico marito e moglie i magistrati hanno inserito un falso Certificato di matrimonio postdatato di 10 anni… allo scopo di far risultare l’uomo unico proprietario… benchè in separazione dei beni dalla congiunta.