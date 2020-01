A grande richiesta ritorna: il secondo evento speciale di “Riflessioni”, la Stagione 2019-2020 del Clan Off Teatro di Messina

A grande richiesta ritorna: il secondo evento speciale di “Riflessioni” la Stagione 2019-2020 del Clan Off Teatro…, dopo il grande successo di pubblico e critica per la prima nazionale a maggio dello scorso anno, torna in scena al Clan Off Teatro “Il rasoio di Occam”. Molto consigliata la prenotazione al 388 811.06.18 oppure tramite il sito www.clandegliattori.it alla sezione prossimi eventi.

IL RASOIO DI OCCAM:

di Giusi Arimatea e G.M. Currò;

con Alessio Bonaffini, Tino Calabrò e Mauro Failla;

voci di Antonio Alveario, Ivan Giambirtone ed Elisabeth Agrillo;

scenografie e scenotecnica Franco Currò;

aiuto regia Giusi Arimatea;

costumi Liliana Pispisa;

audio e suoni Carmelo Galletta;

grafica Cinzia Muscolino;

editing video Fabio Cacia;

foto di scena Giuseppe Contarini;

regia Giovanni Maria Currò;

una produzione CLAN DEGLI ATTORI.

Dalla radio arrivano anche al Sud i fatti che il 9 maggio 1978 segnarono l’Italia. E nel palcoscenico della grande storia si innesta quella infinitamente piccola di tre uomini alle prese con una realtà sempre sul punto di travolgerli. Tra le note delle ultime hit del momento a dimenarsi inconsapevolmente tra ciò che sembra e ciò che realmente è. Ciascuno con un passato da dimenticare e un futuro ancora da scrivere. Tutto quanto direttamente o trasversalmente li investe necessita una spiegazione. La teoria del rasoio di Occam propenderebbe per quella più semplice.

http://www.clandegliattori.it/evento/il-rasoio-di-occam-33