A Messina…, continua il progetto “Alemanna Storie di cultura”: La rassegna, promossa dal centro “Progetto Suono”, inaugura un’altra serie di appuntamenti, aprendo una nuova finestra sui tanti volti dell’arte

Continua il progetto “Alemanna Storie di cultura”. La rassegna, promossa dal centro “Progetto Suono”, inaugura un’altra serie di appuntamenti, aprendo una nuova finestra sui tanti volti dell’arte e della cultura. Dopo la musica, il teatro, le lezioni-concerto e la narrativa, adesso tocca alle “Giornate dell’Arte”. Si comincia il primo seminario creativo “Creare in 3D” a cura di Emanuele Brigandì. Si tratta del primo appuntamento di un percorso che si articolerà in quattro fasi per la creazione, sviluppo, stampa e colorazione di un modello tridimensionale destinato ai giochi da tavolo o modellismo statico.

Il primo evento di questo ciclo è domani, sabato 5 giugno, alle 20.30. Location, ovviamente, la chiesa di S. Maria Alemanna, grande protagonista di questa rassegna. Durante questo primo seminario creativo, Emanuele Brigandì mostrerà come si crea il progetto di un personaggio/decoro scenario, attraverso dei bozzetti preparatori, studio delle pose e delle forme, visione da più punti di vista per avere chiaro ogni dettaglio da realizzare.

Le prossime lezioni saranno poi dedicate alla modellazione, messa in stampa, discussione sulle potenzialità del 3D, per finire con il completamento del progetto attraverso la colorazione del personaggio/decoro scenario con le tecniche di pitturazione per miniature a cura de “L’Antro dell’Orco”, e successivo impiego del modellino finito in una dimostrazione di gioco. Questo evento non sarà in presenza di pubblico, ma sarà possibile seguirlo sui canali social di “Alemanna. Storie di cultura”