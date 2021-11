FRA L'ALTRO, SONO STATI TROVATI LOCALI SPORCHI E FINESTRE PRIVE DI PROTEZIONE PER IMPEDIRE L'INGRESSO DI INSETTI

A #Messina, durante controlli effettuati da operatori della Questura con l’ausilio di personale della sezione “Annona” della #Polizia Municipale, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie in un esercizio del centro città: locali sporchi, finestre prive di protezioni contro gli insetti, bidoni adibiti al conferimento degli scarti alimentari non a norma, locali di deposito cibo utilizzati come spogliatoio del personale e, cosa ancor più grave, presenza di alimenti privi di qualsivoglia etichettatura e tracciabilità, nonché l’assenza di un abbattitore funzionante che rendesse idoneo il consumo di pesce crudo.