A Messina…, fervono da oggi i preparativi per il Volleyball World Beach Pro Tour – Futures 2023: in piazza Duomo infatti, sono in corso i lavori per depositare la sabbia e preparare il terreno di gioco per la manifestazione intercontinentale darà vita ad un appuntamento dal grande fascino e vi parteciperanno beachers provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa internazionale di Beach Volley…, si terrà dal 29 giugno al 2 luglio.

L’evento, realizzato dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidato per la sua tappa messinese (unica in Sicilia) al promoter locale Team Volley Messina, che lo realizza di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina, vedrà la partecipazione di 56 coppie (28 maschili e 28 femminili) in rappresentanza di 27 nazioni: dal Mozambico all’Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. Diverse le coppie italiane in gara, tra le quali anche il duo Bianchin/Scampoli, vittorioso nella tappa della scorsa estate a Giardini Naxos.

Per Messina sarà una vetrina di grande impatto, che, oltre ad essere l’unica tappa in Sicilia (si svolgerà contemporaneamente ad Helsinki), è tra le sole tre organizzate in Italia (Lecce e Rossano Calabro le altre, annullata invece Cervia). Gli atleti inizieranno ad arrivare in città già dal 27 luglio. Si tratta di circa 250 persone che soggiorneranno a Messina notti. Oltre ai campi su cui si disputeranno le partite.