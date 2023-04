A Messina Giovedì 13 aprile doppio appuntamento con Vittorio Emanuele Parsi: alle ore 14:00 nell’aula Buccisano della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, via Malpighi 3 ed alle ore 17:30, presso la libreria Mondadori Bookstore – Messina Via Consolato del Mare 35 Vittorio Emanuele Parsi presenterà il suo libro dal titolo “Il posto della guerra e il costo della libertà”.

Dialogherà con lui il Prof. Eugenio Cusumano associato della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina. Al centro della discussione l’attacco della Russia all’Ucraina che dopo quasi ottant’anni ha determinato la ricomparsa della guerra nel Vecchio Continente. L’aggressione scellerata di Vladimir Putin contro ha rotto decenni di pace e ha fatto sì che l’Europa tornasse a essere ciò che per secoli era sempre stata, fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale ovvero ‘il posto della guerra’.

Vittorio Emanuele Parsi è professore ordinario di Relazioni internazionali nella facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano, dove insegna anche Studi strategici ed è direttore di ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali). Insegna inoltre presso l’Università della Svizzera Italiana. È socio della Società Italiana di Scienza Politica (sisp), membro fondatore della Società per lo Studio della Democrazia (ssd), membro dell’Advisory Board di lse ideas (Center for Diplomacy and Strategy at the London School of Economics) ed è stato presidente dello sgri (Standing Group di Relazioni Internazionali, 2013-2020).

Editorialista del Messaggero, è ospite e animatore del dibattito in molte trasmissioni televisive e radiofoniche. È capitano di fregata della Marina Militare (ris.) dove ha servito fino a ottobre 2021. È autore di Titanic…, naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale (Il Mulino, 2022).