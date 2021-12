A Messina…, in scena gli eventi del cartellone “Il Natale della RiNascita”

Entra nel vivo in città e nei villaggi il calendario degli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito della manifestazione inclusa all’interno di “Messina il Natale della RiNascita” azione di lancio del piano promozionale, finanziato nell’ambito del POC Metro Messina azione Sostegno PMI card I.3.1.c.!

Domani, domenica 19 dicembre, alle ore 10, a San Filippo Superiore, “Escursione Valle dei Mulini e Cascata” a cura dell’Associazione Museo del Grano; dalle 10 alle 13, nella Piazza Principale di Faro Superiore, “Il Natale al Casale del Faro” – Caccia al Tesoro; dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, nel Parco Giochi a Villa Dante, “La Parata di Natale” Santa Claus DJ set; dalle 10.30 alle 21, a Cumia,

“Natale a Cumia” – Trekking di Babbo Natale, Maccheronata (su prenotazione), Villaggio di Babbo Natale, Concerto di Natale con il gruppo “Colapesce” i canti natalizi della tradizione siciliana; dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 “Natale Artistico a Castel Gonzaga” – Visite guidate a Castel Gonzaga, Mercatino di Natale, Mostra fotografica ad opera di Francesco Moraci; alle 10.30, nella Chiesa Santa Maria Addolorata a Tono, “Natale a Tono”, Degustazioni a cura della Tenuta Enza La Fauci (su prenotazione), Musica dal vivo e Degustazioni; alle 11, a Forte Ogliastri in località Colle Ogliastro n. 71, “I Giorni del Falco, Storie di Messina, di gente e di dei” – spettacolo a cura della compagnia Anatolè e Video installazione “La Processione” – Mercatino dell’Artigianato e dei produttori Locali – MERCATINO, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; alle 16.30, nell’Area Svincolo San Filippo angolo via A. Celi a San Filippo Superiore “La magia del Natale”; alle 17, nella Scalinata Santa Barbara, “Natale alla Scalinata Santa Barbara” – Scalinata dell’Arte, Evento Artistico, Esibizione Ritmo Live, Mercatini; dalle 17 alle 23, in Piazza Municipio, “Mercatino di Natale”; dalle 17 alle 20, nel Parco Il Castello di Edi a Granatari, “Presepe Vivente solidale con mercatino artigianale e casa di Babbo Peloro”; alle 17.30, in Piazza Cairoli, TALENT-DERAGLI+CAMICAZZE; alle 17.30, nella Chiesa San Domenico in via Alessandro Manzoni 47, “Spettacolo per bambini con mago e personaggi della Walt Disney con esibizione di danza”; alle 17.30, nella Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore, “Mercatini di Natale e Mostra di Presepi”; alle 18, in Piazza Municipio, Christmas Comes in ME; dalle 18.30 alle 20.30, nella Chiesa di Mili San Pietro, Evento Musicale nella Chiesa parrocchiale con il gruppo di ricerca musicale “Sicilia e dintorni”; alle 19, nella Chiesa di Tipoldo, “Concerto di Natale 2021”; alle 19, nella sede Fincentrale in via Garibaldi 102/B, “Mostra sulla Devozione Popolare a Messina con opere dell’Associazione Amici del Museo e del Comitato Vara”; alle 19, nella Chiesa San Domenico in via Alessandro Manzoni 47, “Mercatini di Natale e Spettacolo di danza sportiva ed esibizione di canto”; alle 19, nella Piazza principale a Faro Superiore, “Il Natale a Casale del Faro” – Esibizione Musicale duo “I Miti della Musica”; alle 19, nella Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore, Spettacolo Teatrale “Il Dono più bello” regia di Sasà Neri a cura de “La Luna obliqua” e Ass. Maria Regina; alle 19, nella Chiesa di San Nicolò di Bari a Zafferia, “Natale a Zafferia – Concerto ensemble di chitarre a cura di Accademia Syntagma Musicum e con la partecipazione dell’arpista Andrea Cambria; dalle 19 alle 21, nel Teatro dei 3 Mestieri sulla S.S. 114 km. 5.600 (accanto distributore Esso), “Laboratorio di regia teatrale”; dalle 19 alle 21, sulla S.S. 114 km. 5.600 accanto Esso, “Laboratorio di regia teatrale per ragazzi e adulti”; alle 19.30, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Pace, “Natale a Pace” – Mercatini di Natale; alle 20, in Piazza SS. Rosario a Castanea, “Sagra dell’arancino Dolce e Salato”, spettacolo “Danza sotto l’Albero” a cura dell’ASD Fitness Club Castanea con la maestra Smeralda Gemelli; alle 20.30, a Bordonaro, “Una Serata Beddazza” di Denny Napoli; nei villaggi Tremestieri, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Mili Marina, “Sfilata itinerante della Banda corpo Musicale Madonna di Dinnammare con esibizione di brani Natalizi”.

