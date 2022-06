A Messina…, oggi 17 giugno 2022 si sono vissuti momenti di paura all’imbocco dell’autostrada, presso lo Svincolo di viale Boccetta, dove un camioncino per ragioni che sono in fase di accertamento da parte dei responsabili delle Autorità competenti è caduto nel cortile interno dell’adiacente Liceo Archimede

SEMBREREBBE CHE PER QUESTO IMPATTO, L'AUTISTA DEL MEZZO NON ABBIA RIPORTATO ALCUNA FERITA

A Messina…, oggi 17 giugno 2022 si sono vissuti momenti di paura all’imbocco dell’autostrada, presso lo Svincolo di viale Boccetta. Un camioncino appena entrato nello snodo autostradale per cause che sono in corso di accertamento da parte dei responsabili dell’Autorità competente, si è ribaltato finendo all’interno del cortile dell’adiacente Liceo Scientifico Archimede.

Sembrerebbe che per questo impatto, l’autista del mezzo non abbia riportato alcuna ferita. Nella descritta circostanza nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Nella zona teatro dei fatti accaduti sono intervenuti i vigili del Fuoco. Per fortuna il punto in cui tutto è successo era deserto dato che in questo periodo dell’anno non vi sono studenti e professori che debbano massicciamente frequentare la Scuola.

