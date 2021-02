A Messina: sono stati sequestrati vino e conserve di pomodoro privi di tracciatura presso il mercato biologico domenicale

Nella giornata di ieri personale dell’altra branca della polizia specialistica ossia la polizia commerciale coordinata dall’ispettore capo Cifalà Giuseppe impegnata in un servizio anticovid e di sicurezza alimentare ha accertato che quattro operatori del mercato biologico domenicale stavano ponendo in vendita vino e conserve di pomodoro prive di qualsiasi etichetta o comunque di indicazione tale da poter ricondurre i prodotti all’attività agro-alimentare del commerciante.

Infatti controlli incrociati hanno evidenziato che le attività controllare non rientrando tra i produttori vinicoli e le cui coltivazioni erano peraltro non attinenti con dette produzioni stavano ponendo in vendita non solo prodotti privi di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità dell’alimentazione ma ancor più di dubbia provenienza. Si riscontrava inoltre che anche i contenitori usati per il travaso e la conservazione erano riciclati ossia vecchie confezioni di passate di pomodoro, bottiglie di acqua e di bevande gassate riutilizzare, chiuse in modo così approssimato tale da rendere impossibile qualsiasi salvaguardia sulla conservazione e durata. Per tutte queste ragioni, oltre alla prevista contestazione dell’ illecito amministrativo accertato per la violazione del regolamento ce sulla etichettatura degli alimenti, sono stati posti sotto sequestro circa 200 litri di vino e aceto e circa 20 confezioni di conserva di pomodoro.