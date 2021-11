A Messina…, va in atto la pulizia delle caditoie sul territorio della V Circoscrizione

“In questi giorni stiamo assistendo ad una serie di importanti interventi di pulizia delle caditoie, sul territorio della V Circoscrizione, fondamentali al fine di evitare che le nostre strade cittadine si trasformino in veri e propri fiumi in piena ai prossimi acquazzoni invernali”. Lo scrive in una nota il Consigliere della V Circoscrizione (e Presidente della Commissione Ambiente) Franco Laimo.

Laimo…, con soddisfazione evidenzia l’importante opera sul territorio Circoscrizionale: “questo è il frutto di un importante lavoro congiunto e di collaborazione con l’amministrazione comunale che ha recepito le nostre necessità e richieste derivanti poi dalla stessa collettività; assieme ai colleghi Consiglieri e Presidente, abbiamo lavorato amministrativamente su tutte le aree del nostro quartiere, prima in Commissione (da me presieduta) e poi in Consiglio, per dare seguito alle esigenze della nostra stessa circoscrizione. Il nostro territorio è morfologicamente costituito da colline che -scendono- e proseguono verso il mare e per questo abbiamo proprio richiesto che si pulissero prima tutte le caditoie ubicate a monte, proseguendo poi verso valle”.

Ha concluso Laimo: “stamani, aprendo e sollevando le griglie, si poteva appurare che alcune caditoie non venivano pulite da decenni; all’interno si trovava di tutto ed anche le radici degli alberi creavano veri e propri tappi. Gli interventi proseguiranno in tutta la zona territoriale”.