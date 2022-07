A Milazzo, nel pomeriggio di oggi 21 luglio 2022 si e’ verificato un incidente con esito mortale… sulla riviera di Ponente all’altezza di via Ischia.

Nel contesto descritto, si sono scontrate una Ford Fiesta ed una Moto Ducati Monster condotta dal 32enne Antonio Leto originario del luogo. Come spesso avviene in questi casi, ad avere la peggio e’ stato il conducente del motociclo che purtroppo ha perso la vita.

Leto…, era molto conosciuto nella Citta’ del Capo perche’ svolgeva l’attivita’ di barman in un noto locale. L’impatto e’ accaduto in prossimita’ di uno slargo, usato come parcheggio. Nella zona sono intervenuti i sanitari del 118 di Torregrotta, che hanno solo potuto constatare il decesso dello sfortunato centauro.

Inoltre nel punto del sinistro, hanno operato gli agenti della Polizia Municipale mamertina ed i Carabinieri della locale Stazione… per effettuare i rilievi e per regolamentare il traffico veicolare divenuto via via piu’ consistente dopo l’impatto tra i due veicoli.