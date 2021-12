A Mistretta non ce n’è Covid, tanto per riesumare la celebre frase pronunciata dalla casalinga di Mondello [Video]

Testo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

A Mistretta non ce n’è Covid, tanto per riesumare la celebre frase pronunciata dalla casalinga di Mondello. Sono i social che fanno venire fuori un video in cui tanti giovani senza mascherina sono intenti a ballare e bere senza seguire alcuna regole antiCovid. A scoprire il video e renderlo noto è NebrodiNews. E quello che accade in tempi in cui i contagi sono in risalita è un fatto che fa pensare soprattutto se tra quella stessa brigata è presente anche un operatore delle forze dell’ordine.

La serata senza mascherina

All’interno del locale vi sono tanti ragazzi tutti vicini e senza mascherine intenti a parlare, a bere e a ballare. Dalle immagini si vede anche un giovane carabiniere di Mistretta. L’uomo, libero dal servizio, è uno delle tre persone che balla sopra il tavolo. Il video è diventato virale sui social dopo gli articoli di NebrodiNews e molto probabilmente alle immagini seguiranno polemiche e provvedimenti.

Le immagini virali sui social

La violazione delle norme antiCovid, in un momento in cui crescono i contagi in Italia, con la diffusione della variante Omicron, è grave. Almeno così viene percepita. Ancor più grave è quando ad acuire le restrizioni c’è un provvedimento del Governo che, con un decreto, limita ulteriormente gli assembramenti. Dopo 2 lunghi anni di restrizioni ormai tutti siamo abituati a vedere violazioni. Ma quando a trasgredire le regole sono esponenti delle forze dell’ordine allora diventa ancora più grave. Le immagini del bar in cui si vedono persone ammassate e senza mascherine sono intanto diventate virali sui social.