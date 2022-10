“A modo mio…”: “Auguri a Giorgia Meloni…” [Video]

“A modo mio…”: “Auguri a Giorgia Meloni…”. Così ha scritto dopo le ore 08.50 di oggi 22 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, attuale presidente del Consiglio comunale messinese e deputato regionale di Sala d’Ercole a Palermo.

De Luca ha proseguito: “ma con quale ministro bisogna parlare per le tematiche riguardanti il Sud? Stasera ci vediamo alle ore 18.30 a Trappitello per un’altra riflessione sul progetto ‘I Taorminesi per De Luca’! Da Schifani ancora nessuna risposta in merito alla scadenza del 30 ottobre sul PNRR e sui 45 milioni per evitare il dissesto dei comuni causato dalle omissioni del governo Musumeci in tema di rifiuti”.