A modo mio… del 09 giugno 2022, pubblicato dopo le 07.45… su Facebook dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca [Video]

IL GIA' PRIMO CITTADINO MESSINESE, PRESO DALLA FOGA DI SPORCARE L'IMMAGINE DI MAURIZIO CROCE (IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022) COLLEGANDOLO A TOTO' CARDINALE EX MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI DELL'UDEUR A SUA VOLTA LEGATO AGLI IMPRENDITORI IN ODOR DI MAFIA MOLLICA DI GIOIOSA MAREA HA DIMENTICATO CHE PROPRIO LUI A MAGGIO DEL 2019 CENAVA AL RISTORANTE 'IL CACCIATORE' DI CALTANISSETTA PER STRINGERE UN PATTO ELETTORALE CON L'EX ESPONENTE MASTELLIANO AL QUALE ERA PURE LEGATO COSI' COME GLI APPALTATORI GIOIOSANI ANCHE L'EX SENATORE ANGELO GIORGIANNI CHE SI DOVETTE DIMETTERE DA SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI DEL GOVERNO DI ROMANO PRODI ED OGGI SOSTIENE FEDERICO BASILE DI 'SICILIA VERA' IL MOVIMENTO #DELUCHIANO