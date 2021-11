“A modo mio…” del 16 novembre 2021, trasmessa dopo le 08.30 dal sindaco di Messina Cateno De Luca su Facebook [Video]

“A modo mio…” del 16 novembre 2021, trasmessa dopo le 08.30 dal sindaco di Messina Cateno De Luca su Facebook.

De Luca riferendo le frasi contenute in un post pubblicato il 5 novembre scorso, dalla parlamentare nazionale messinese #pentastellata ha proseguito così: “-ripeto… i giochetti che fanno i maschietti a chi ce l’ha più lungo… a me non interessa farli…-, on. Angela Raffa rappresentante di cinque stelle alla camera dei deputati”.

De Luca, ha concluso in tali termini: “quanta pattumiera politica… parassiti che campano sulle nostre spalle senza far nulla”.