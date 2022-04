“A modo mio…, del 24 aprile 2022, di Cateno De Luca”: “Ma come e’ finita con il bilancio della regione Siciliana?” [Video]

“A modo mio…, del 24 aprile 2022, di Cateno De Luca”: “Ma come e’ finita con il bilancio della regione Siciliana?”. Lo ha affermato sulla sua omonima Pagina Facebook, dopo le odierne ore 08.20, colui che fino al 14 febbraio fu il primo cittadino peloritano.

De Luca ha aggiunto: “ora si sono svegliate le opposizioni…! Nel frattempo la fezza della vecchia politica mi minaccia…! Ma il nostro Federico Basile Sindaco di Messina va avanti nonostante l’asse Navarra Genovese…”.

Ha proseguito De Luca: “continuiamo con la raccolta firme a piazza duomo per le nostre liste! Organizziamoci per la manifestazione del 25 aprile ad Ispica Piazza Unita’ d’Italia contro la politica mafiosa. Concerto della band I peter Pan e comizio di Cateno De Luca! Prenotatevi sulla nostra piattaforma www.siciliavera.com per la manifestazione del 30 aprile ore 9.30 cine teatro Golden di Palermo: la manifestazione del popolo di Sicilia Vera Sicilia occidentale”.

Ed in conclusione, De Luca ha evidenziato: