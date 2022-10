“A modo mio…”, del 24 ottobre 2022: “Da oggi sulla piattaforma Sud-chiama nord.it i rappresentanti dei movimenti civici e dei movimenti politici nazionali e regionali (tranne Sicilia) che intendono partecipare alla conferenza organizzativa del 3 dicembre ore 9:30 presso l’Hotel St. Martin Roma possono inoltrare l’istanza” [Video]

“A modo mio…”, del 24 ottobre 2022: “Da oggi sulla piattaforma Sud-chiama nord.it i rappresentanti dei movimenti civici e dei movimenti politici nazionali e regionali (tranne Sicilia) che intendono partecipare alla conferenza organizzativa del 3 dicembre ore 9:30 presso l’Hotel St. Martin Roma possono inoltrare l’istanza”. Lo ha pubblicato, in data odierna dopo le ore 08:30 sulla sua Pagina Facebook Cateno De Luca ex sindaco di Messina, attuale presidente del locale Consiglio comunale e parlamentare regionale a Palermo presso il Palazzo dei Normanni.

De Luca ha aggiunto: “un buco di un miliardo di euro sui bilanci della regione siciliana? Lo dice la Corte dei Conti ma sono molto di più…! In attesa della nomina dei sottosegretari e viceministri chiediamo chiarezza sulle deleghe ai ministri… quali sono le effettive deleghe del Ministro per il Sud? Ancora attendiamo le risposte di Schifani…! Ed a Taormina? Non voglio nessuno dietro la mia porta per un sostegno a condizione…, chi non ha scheletri nell’armadio può collaborare per il progetto -I Taorminesi per De Luca”-