“A modo mio…, del 29 dicembre 2021, scritto da Cateno De Luca”: “Tanti asini volanti pur di rimanere incollati alla poltrona sostengono che non dovrei dimettermi da Sindaco per la preoccupante situazione pandemica e per evitare la bocciatura del piano di salvataggio del Comune di Messina da parte della Corte dei Conti…” [Video]

“A modo mio…, del 29 dicembre 2021, scritto da Cateno De Luca”: “Tanti asini volanti pur di rimanere incollati alla poltrona sostengono che non dovrei dimettermi da Sindaco per la preoccupante situazione pandemica e per evitare la bocciatura del piano di salvataggio del Comune di Messina da parte della Corte dei Conti…”. Questo ha evidenziato il primo cittadino messinese, in un suo post pubblicato su Facebook, dopo le ore 08.00.