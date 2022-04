“A modo mio…, del 30 aprile 2022, dell’ex primo cittadino Cateno De Luca”: “Oggi alle ore 9:30 START: convention Sicilia Vera al cine teatro Golden di Palermo anche in diretta sulla pagina De Luca Sindaco di Sicilia Vera” [Video]

Croce il candidato di Genovese ieri ha confessato che l’accordo centro destra centro sinistra esiste per battere Federico Basile Sindaco di Messina;

mentre Musumeci si consegna alla Meloni per essere ricandidato alla presidenza della regione la Sicilia affonda…;

continuiamo con la raccolta firme nella nostra segreteria ed a piazza Duomo per le nostre liste! Per info 335 7626026;

1 maggio dalle ore 19:00 in Piazza Duomo per il concerto per il lavoro che abbiamo fatto;