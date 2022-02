“A modo mio…, di Cateno De Luca, del 15 febbraio 2022”: “Non sono più Sindaco di Messina ma sono in campagna elettorale per Basile Sindaco di Messina e Cateno De Luca presidente del consiglio comunale in attesa del… Sindaco di Sicilia” [Video]

“A modo mio…, di Cateno De Luca, del 15 febbraio 2022”: “Non sono più Sindaco di Messina ma sono in campagna elettorale per Basile Sindaco di Messina e Cateno De Luca presidente del consiglio comunale in attesa del… Sindaco di Sicilia”! Ha scritto questo, su Facebook, dopo le 08.30 odierne l’ex primo cittadino peloritano.