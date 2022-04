“A modo mio…, di Cateno De Luca del 25 aprile 2022”: “Musumeci sarà ricandidato… la Chinnici rappresentera’ il centro sinistra, a Messina scoppia il Presidente Mega a cinque stelle”. E’ stato l’ex primo cittadino peloritano, a scriverlo dopo le odierne 08.15 sulla sua Pagina Facebook.

De Luca ha aggiunto: “l’asse Navarra – Genovese sempre più in difficoltà nonostante… e Federico Basile Sindaco di Messina sta per chiudere le ultime tre liste…! Continuiamo con la raccolta firme nella nostra segreteria per le nostre liste”!

Concludendo ha evidenziato De Luca: