“A modo mio…, di Cateno De Luca… già primo cittadino messinese, di oggi 20 marzo 2022”: “Il primo weekend di Sicilia Vera è stato fantastico! Grazie ai sostenitori di Catania Enna e Caltanissetta” [Video]

“A modo mio…, di Cateno De Luca… già primo cittadino messinese, di oggi 20 marzo 2022”: “Il primo weekend di Sicilia Vera è stato fantastico! Grazie ai sostenitori di Catania Enna e Caltanissetta”! Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook dopo le ore 08:00 odierne l’ex responsabile dell’Amministrazione comunale peloritana dimessosi il 14 febbraio 2022.

“De Luca ha proseguito così:

il 25 marzo saremo a Siracusa ed il 26 marzo saremo a Ragusa;

il 29 marzo saremo ad Agrigento il 30 marzo a Trapani ed il 31 marzo a Palermo;

1 aprile? Pesce di aprile;

9 aprile ore 9:30 Le ciminiere di Catania: la manifestazione del popolo di Sicilia Vera Sicilia orientale;

30 aprile ore 9:30 cine teatro Golden di Palermo: la manifestazione del popolo di Sicilia Vera Sicilia occidentale;

per info www.siciliavera.com – 366 3665783″.

Ha concluso in tali termini De Luca: “ed intanto a Messina il nostro Federico Basile Sindaco di Messina prosegue la sua campagna elettorale in attesa che il centro destra e centro sinistra trovino l’uomo o la donna funzionale all’ammucchiata politica. Alle ore 10:00 diretta sulle nostre pagine social per la presentazione della lista -De Luca per Basile Sindaco-. Per candidarsi con noi chiamare il 335 7626026”.