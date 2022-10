“A modo mio”… di oggi 19 ottobre 2022, pubblicato dopo le ore 09.50 sulla sua Pagina Facebook da Cateno De Luca… l’ex sindaco di Messina, attuale presidente del Consiglio comunale messinese e deputato di Sala d’Ercole a Palermo [Video]

“A modo mio”… di oggi 19 ottobre 2022, pubblicato dopo le ore 09.50 sulla sua Pagina Facebook da Cateno De Luca… l’ex sindaco di Messina, attuale presidente del Consiglio comunale messinese e deputato di Sala d’Ercole a Palermo.

Così ha scritto De Luca: “il monarca Schifani è scomparso dai radar delle scadenze quotidiane…”.

Ed inoltre ha aggiunto De Luca: “l’articolo 3 della legge regionale 26/2020 prevede che fino al giuramento nel Parlamento siciliano degli assessori l’unico soggetto responsabile dell’ordinaria e straordinaria amministrazione è il presidente della Regione siciliana. Il monarca Schifani deve nominare subito il dirigente generale del Dipartimento acque e rifiuti perché il 30 ottobre c’è una scadenza importante sul PNRR per finanziare il potenziamento delle reti idriche. Intanto ci vediamo a Trappitello Sabato 22 ottobre ore 19.30 piazza 25 aprile di fronte al bar centrale per continuare la nostra discussione sul progetto -I Taorminesi per De Luca-“.