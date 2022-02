«A Montepiselli abbiamo presentato oggi con gli Assessori Alessandra Calafiore e Francesco Caminiti; la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini e di AMAM Loredana Bonasera; la componente CdA Messinservizi Mariagrazia Interdonato; una delegazione di consiglieri della IV Municipalità e padre Giovanni Sturiale della parrocchia “S. Teresa del Bambino Gesù” di Montepiselli, il progetto “Spazio Gioco”». Lo ha dichiarato in una nota odierna diffusa nelle scorse ore, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: «non è soltanto uno spazio gioco per bambini ma oggi restituiamo alla Città un sito di 9mila metri quadrati, compresa la villetta, grazie ad un eccellente lavoro di squadra dell’Azienda Speciale Messina Social City e le Società Messinaservizi e Amam per riqualificare uno spazio da 30 anni rimasto chiuso in uno stato di abbandono e degrado. Questa era la normalità di Messina! Una men che meno situazione di mediocrità alla quale si erano adeguati e rassegnati i messinesi. Ma, tra gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione, uno prioritario è stato quello di restituire alla cittadinanza spazi a verde che per troppi anni sono stati privati alla fruizione al fine di garantire alla cittadinanza l’appartenenza del territorio a chi lo abita per favorire l’incontro tra risorsa e cittadino. Infatti, quando abbiamo ricevuto il sollecito del Consiglio circoscrizionale unitamente a quello dei residenti attorno all’area, costretti a convivere con la vegetazione che copriva quasi i loro balconi, siamo intervenuti – come ha sottolineato la consigliera Interdonato – con un intenso lavoro di scerbatura e potatura e messa in sicurezza delle alberature in sinergia con gli interventi di competenza di AMAM. I lavori stanno procedendo a pieno ritmo e condurranno alla realizzazione del progetto “Spazio Gioco” a cura della Messina Social City».

Ha sottolineato e concluso De Luca: «si tratta del proseguimento di un progetto più ampio che prevede l’affidamento della gestione delle ville cittadine alla Messina Social City, avviato con villa Dante e seguito poi con la villetta Royal sino a questo odierno, dove in una parte della Pineta verrà realizzata una struttura modulare prefabbricata a basso impatto ambientale e perfettamente integrata nel contesto adeguata per 25 posti destinata alla fruizione di bimbi a partire dai 3 anni in su. E non solo… in programma anche la realizzazione di uno spazio ristoro, di un’area destinata ai giochi e una zona dedicata alla fruizione delle famiglie e degli anziani. Relativamente all’illuminazione l’Assessore Caminiti ha assicurato che si sta procedendo come già effettuato in altre zone della città alla installazione di impianti a led. Il fine lavori è stato stimato intorno al mese di giugno, e a fare da cornice a quest’area a verde riqualificata abbiamo Forte Gonzaga, la maestosa struttura umbertina per la quale sono in programma interventi di recupero per 5 milioni di euro. La cerimonia inaugurale della nuova pineta di Montepiselli si è conclusa con la benedizione da parte di padre Sturiale con l’augurio che questo sito possa contribuire ad unire le diversità sociali ed essere il punto di forza di una società civile fondata sui valori dell’inclusione sociale, di garantire il contatto con la natura, migliorare la qualità del vivere urbano, valorizzare il patrimonio culturale affinchè la comunità cittadina riacquisti il senso di appartenenza al proprio territorio.