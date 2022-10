SI TRATTA IN REALTA'..., DI PERICOLOSE ILLAZIONI E DIFFAMAZIONI RIVOLTE CONTRO GIUDICI E MILITARI ORIGINATE SOPRATTUTTO DA UN FILMATO (ANCORA RINVENIBILE ON LINE) PUBBLICATO SU FACEBOOK E SU ALTRI SOCIAL NETWORK DA PARTE DELL'AVVOCATESSA IN DATA 04 APRILE 2021 NEL QUALE LA MEDESIMA HA OLTRAGGIATO LA FIGURA DI DUE FRATELLI RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA AVELLINESE UNO DEI QUALI HA PROVVEDUTO IN DATA 16 APRILE 2021 A SPORGERE UNA DENUNCIA CONTRO LA DONNA ED ALTRI PERSONAGGI ALL'EPOCA MA ANCHE OGGI A LEI VICINI

A Montoro in Provincia di Avellino, non esiste alcun Comitato d’affari composto da carabinieri e magistrati che hanno rapporti con esponenti della camorra, come vorrebbero fare credere l’imprenditore Francesco Bongiovanni di Siracusa, ex compagno e factotum dell’avvocato Tiziana Teodosio e questo stesso legale, ultimamente protagonisti di varie interviste video come quella realizzata sabato 22 ottobre 2022 dal giornalista e già carabiniere Antonio Savino presidente dell’U.N.A.C.!

In realtà…, si tratta di pericolose illazioni e diffamazioni rivolte contro giudici e militari dai citati Bongiovanni e Teodosio, originate soprattutto da un filmato (ancora rinvenibile on line) pubblicato su Facebook ed in altri Social Network da parte dell’avvocatessa in data 04 aprile 2021 nel quale la medesima ha oltraggiato le figure di due fratelli rappresentanti della magistratura avellinese, uno dei quali ha proceduto in data 16 aprile 2021 a querelare la donna ed altri soggetti all’epoca ma anche ora a lei vicini, come l’accennato personaggio siciliano.

E’ facile capire, che le dichiarazioni fatte dai due soggetti menzionati precedentemente siano calunniose per il fatto che i loro ‘avversari’ presi di mira li hanno prontamente denunciati e sono oggetto di Procedimenti Penali in corso attivati presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Avellino… ma anche agli Uffici giudiziari di Roma.