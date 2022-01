L'INDIVIDUO, SALVATORE CAPONE, UN PLURIPREGIUDICATO..., IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE E' DECEDUTO SUL COLPO

A Napoli nella notte di Capodanno, un uomo di 42 anni ha perso la vita, freddato con dei colpi di arma da fuoco dopo essere incappato in un agguato consumatosi in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3.

L’uomo, Salvatore Capone, 42enne pluripregiudicato, in seguito all’esecuzione, è deceduto sul colpo. I poliziotti del Commissariato San Paolo che sono intervenuti sul posto hanno trovato 3 bossoli. Sul fatto mortale…, indagano gli agenti della Polizia di Stato.