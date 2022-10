A #NonelArena la vicenda della professoressa Carlotta cacciata via dalla sua abitazione di cui era legittima assegnataria: “Una storia per la quale ci siamo battuti ed ancora ci stiamo battendo ardentemente” [Video]

LO HA EVIDENZIATO, IN UN POST PUBBLICATO OGGI 31 OTTOBRE 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, FRANCESCO EMILIO BORRELLI, CONSIGLIERE REGIONALE CAMPANO DI NAPOLI DEL GRUPPO DI 'EUROPA VERDE', CHE NELLA SERATA DI IERI HA PARTECIPATO AL PROGRAMMA DIFFUSO LA DOMENICA SU #LA7 DOPO LE 20.30 E CONDOTTO DAL GIORNALISTA MASSIMO GILETTI

A #NonelArena la vicenda della professoressa Carlotta cacciata via dalla sua abitazione di cui era legittima assegnataria: “Una storia per la quale ci siamo battuti ed ancora ci stiamo battendo ardentemente”. Lo ha evidenziato, in un Post pubblicato oggi 31 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale campano di Napoli del Gruppo di ‘Europa Verde’, che nella serata di ieri ha partecipato al programma diffuso la domenica su #La7 dopo le 20.30 e condotto dal giornalista Massimo Giletti.