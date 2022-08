A Noto, gli agenti del commissariato hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dai magistrati della Corte di Appello di Catania, un 46enne per il reato di evasione continuata

Testo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

A Noto, gli agenti del commissariato hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dalla Corte di Appello di Catania, un 46enne per il reato di evasione continuata. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dalla stessa Corte di Appello di Catania, si sarebbe reso più volte responsabile di evasione.

Quattro arresti in una settimana

A seguito di quattro arresti, eseguiti dalla polizia nell’arco di una settimana, è stata avanzata una richiesta di aggravamento della misura dei domiciliari in quella più incisiva della custodia cautelare in carcere: l’Autorità Giudiziaria ha accolto. L’uomo è stato rintracciato, per l’ennesima volta, fuori dalla sua abitazione intento a

passeggiare. Dopo essere stato bloccato è stato condotto, dopo gli adempimenti di legge, in carcere.

Evasione ad Avola

Nonostante fosse ai domiciliari, avrebbe deciso di uscire e quando gli agenti di polizia lo hanno intercettato aveva con se 70 kg di limoni di probabile provenienza furtiva. Un 38enne di Avola, con precedenti penali, è stato arrestato dal personale del commissariato per evasione ma è stato anche indagato per ricettazione in relazione al possesso di limoni.

Refurtiva sotto sequestro

L’uomo avrebbe avuto nella sua disponibilità una cassetta in plastica ed sacco di juta che sono stati posti sotto sequestro dalla polizia. E’ tornato ai domiciliari in attesa in attesa del procedimento per direttissima che verrà celebrato nelle prossime ore.