A partire da oggi, per il gruppo di lavoro di Agorà, la trasmissione in onda su Rai3 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 08.00 alle 10.30 ci saranno cinque giorni di riposo prima di tornare in diretta lunedì 3 gennaio, quando verrà inaugurato il nuovo anno da Luisella Costamagna e Senio Bonini.

Quest’anno il programma mattutino, torna a prendersi dei giorni di ferie nel periodo natalizio, così come avveniva prima dell’inizio della pandemia, che ha sconvolto anche le logiche televisive.

Lo scorso anno infatti Luisella Costamagna fu chiamata ad andare in onda anche durante le festività, saltando l’appuntamento quotidiano solo per la Vigilia di Natale (quest’anno invece sia Agorà sia Agorà extra saranno regolarmente in onda), San Silvestro e Capodanno. Quest’anno invece non sarà così: Costamagna e Bonini hanno salutato i telespettatori il giorno prima di Natale concludendo così regolarmente settimana appena trascorsa e dando al pubblico appuntamento al 3 gennaio 2022.

Cosa andrà però in onda da lunedì 27 fino a venerdì 31 dicembre?

Agorà Strenne, che, a quanto apprendiamo, sarà una sorta di “meglio di” di quanto trasmesso fino ad oggi nelle puntate andate in onda in questa stagione. Il programma, come indicato dalla guida tv, durerà solo un’ora e lascerà spazio dalle 9:00 ad Elisir, che pure andrà in onda con puntate speciali intitolate Elisir Le Strenne.

L’ultima settimana di dicembre sarà quindi una settimana di riposo per i conduttori della mattina del 3° canale, che torneranno poi in onda solo nel nuovo anno. Una pausa che potrebbe essere utile a portare una maggiore serenità dietro le quinte soprattutto di Agorà, dove il 16 dicembre sarebbe avvenuto un piccolo incidente diplomatico che ha visto coinvolta Luisella Costamagna: la conduttrice, infatti, dopo aver lasciato lo studio a causa dello sciopero che inizialmente si riteneva impossibilitasse la messa in onda, sarebbe tornata indietro quando avrebbe appreso la notizia che a sostituirla sarebbe stato Senio Bonini, abitualmente alla guida di Agorà extra.

Stando a quanto raccontato dal sito Vigilanza tv, sarebbe seguito uno scambio piuttosto acceso di email fra la giornalista e il direttore Franco Di Mare, responsabile della scelta di allertare Bonini per la conduzione in sostituzione della Costamagna. Nessuna smentita è al momento giunta e dunque pare che realmente qualcosa sia accaduto. Situazione che si appianerà nelle prossime settimane o è destinata ad alterare definitivamente il clima di Agorà?