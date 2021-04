A Pasqua su Rai1…, il film “Risorto”

È “Risorto” il film in onda la domenica di Pasqua – 4 aprile – alle 21.25 su Rai1. Il film, diretto da Kevin Reynolds, vede tra i protagonisti Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth e Maria Botto.

Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio di accertarsi della morte di un nazareno, Yeshua, appena crocifisso e che i proseliti acclamano come un re. In seguito alle pressioni di Caifa, il corpo viene sorvegliato per le voci di una sua possibile resurrezione, ma il cadavere sparisce e Clavio avvia un’indagine che mette progressivamente in dubbio le sue certezze di scettico…!