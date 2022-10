A SCRIVERLO IN DATA ODIERNA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK 'FEDERICO BASILE SINDACO DI MESSINA' E' STATO IL PRIMO CITTADINO PELORITANO

“A Piazza Cairoli tornano le giornate in Piazza di ‘ABC’, Amici dei Bimbi in Corsia”! Lo ha scritto in data odierna, sulla sua Pagina Facebook ‘Federico Basile Sindaco di Messina’ il primo cittadino peloritano.

Questo è ciò che viene evidenziato ancora nel testo: “l’appuntamento è per oggi sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre (sabato dalle ore 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 13). L’iniziativa consiste nella consegna di una piantina finalizzata alla raccolta fondi da destinare alla realizzazione di progetti destinati a migliorare gli ambienti e la degenza dei piccoli ricoverati nei Reparti Pediatrici del Policlinico di Messina. Doniamo”.