A poche ore dai due sold out di Messina per le date del 28 e 29 dicembre, Laura Pausini triplica l’appuntamento siciliano del WORLD TOUR WINTER 2024: il 31 dicembre festeggerà il Capodanno al PalaRescifina con un CONCERTO SPECIALE HAPPY 2025.

“Sarà un Capodanno col botto, una serata di festa e musica per salutare l’ingresso del nuovo anno”: è quanto dichiarano il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, appena è giunto l’annuncio ufficiale della terza tappa consecutiva a Messina della cantante Laura Pausini, che si esibirà nella Città dello Stretto il 28, il 29 e il 31 dicembre prossimi.

“Messina sta bruciando su tutte le tappe italiane del World Tour 2024 dell’artista romagnola, che dopo il doppio concerto al Palarescifina si esibirà ancora una volta a Messina il 31 dicembre, e sempre al Palarescifina. Sarà uno degli eventi più grandi e ci fa piacere aggiungere un ulteriore tassello a quanto abbiamo programmato in questi due anni, proponendo cartelloni di grande qualità con numeri impressionanti di spettatori. L’obiettivo di questa squadra è andare avanti così per consolidare il brand Messina Città delle Musica e degli Eventi, perchè Messina è una città di grande attrazione e con una significativa capacità di inclusione, e i numeri importanti di questi eventi consentono di avere un grande ritorno per la nostra economia”, così concludono il Sindaco e l’Assessore.

L’evento, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends&Partners, sarà realizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Messina. I biglietti della nuova data di Messina e di tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.

Il decimo tour mondiale dell’artista italiana più premiata del mondo, che ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una straordinaria maratona di 24 ore in musica, e ha girato il mondo nel corso di tre leg di successo e pioggia di sold out nelle più importanti città d’Europa, America Latina e Stati Uniti, torna in Italia per chiudere il sipario con uno special show di Capodanno in Sicilia, terra che ha accolto con grande riscontro e attesa i tre live in programma per fine dicembre.