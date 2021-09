A qualche giorno di distanza dalla interrogazione sulle condizioni in cui versa Villa Mazzini, presentata dai consiglieri comunali di Messina Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco ed Andrea Argento tutti del Movimento 5 Stelle, oggi giunge la risposta degli assessori Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli.

I due esponenti della Giunta guidata dal sindaco Cateno De Luca in una nota congiunta rispediscono al mittente le accuse di -progetti fantasma- e chiariscono: “i consiglieri sono bene a conoscenza dell’esistenza del progetto di messa in sicurezza scaturito dall’emergenza in cui si è ritrovata la Villa a causa dei continui rinvii dei lavori di un più ampio progetto di riqualificazione dovuti alla presenza di manufatti già colpiti da ordine di demolizione e mai eseguiti”.

Musolino e Minutoli, specificano che: “il progetto di messa in sicurezza della villa Mazzini è già stato presentato ottenendo le relative autorizzazioni dagli organi competenti. Abbiamo già provveduto, il 23 novembre del 2020, alla pubblicazione di tutta la documentazione sul portale Amministrazione trasparente. E se il progetto non vedrà un’area di destinazione dedicata ai cani, perché bocciata dagli uffici per questioni di spazio e della conformazione stessa della Villa. Proprio in questi giorni si stanno completando le procedure per la nomina della Direzione Lavori che consentirà di avviare concretamente gli interventi”.

Ecco quali saranno i lavori in programma:

ricollocazione della pavimentazione in mattonelle di asfalto e bitume, conforme a quello esistente;

ripristino delle canalette;

sistemazione e manutenzione delle griglie;

espurgo dei pozzetti;

collocazione di pietra calcare;

manutenzione ordinaria delle opere in ferro come i cancelli e le panchine;

realizzazione dell’impianto di irrigazione nelle aiuole;

ripristino dei muri perimetrali pericolanti;

manutenzione ordinaria di locali wc e adibiti alla custodia.

Gli assessori Musolino e Minutoli, infine, evidenziano: “l’Amministrazione continua a lavorare operosamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il primo dei quali è il raggiungimento della piena vivibilità di questa città, abbandonata per troppi anni ad incuria ed interessi di parte”.