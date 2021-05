“A Quarto Grado Anna Corona sostiene che il giorno in cui è scomparsa Denise ha invitato i carabinieri a salire in casa sua ma che loro hanno preferito gironzolare per la casa della sua vicina al piano terra. O ci prende in giro lei o ci prendono in giro i carabinieri che hanno deposto in tribunale e il magistrato che ha indagato. Vergogna”. Ha scritto così, ieri sera su Facebook, Piera Maggio, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla ex moglie di Piero Pulizzi [padre della piccola Denise Pipitone la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (TP) all’età di 4 anni, l’1 settembre 2004], alla trasmissione in onda il venerdì su Retequattro dopo le 21.20.

La Maggio ha aggiunto inoltre: “dopo 17 anni di bugie, non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello! Vogliamo verità e Giustizia”!

“#PieraMaggio #PietroPulizzi #GiacomoFrazzitta #Ore14 #Rai2MiloInfante #MaryFalco #SaraVenturi #veritàperdenise #giustiziaeveritaperdenise #LiberateDENISE #cerchiamodenise #lapacchiaèfinita #DenisePipitone #VeritàPerDenise”.