A riferirlo oggi, in una nota pubblicata su Facebook, è stata la deputata messinese del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio, Matilde Siracusano

"STIPENDI IN RITARDO PER DOCENTI PRECARI E SUPPLENTI"

“Oggi ho presentato con la collega Valentina Aprea un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e al ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco”. Lo ha riferito oggi, in una nota pubblicata su Facebook, la deputata messinese del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha aggiunto e concluso: “molti docenti precari e supplenti non hanno ancora ricevuto le retribuzioni previste per i mesi di maggio e giugno, e in alcuni casi purtroppo, anche di aprile. Il ritardo era stato già segnalato al Sistema #NoiPa a luglio scorso. Per i docenti interessati oltre al danno di una situazione lavorativa precaria si aggiungerebbe quello di una mancata retribuzione. Abbiamo chiesto al Governo di intervenire tempestivamente per risolvere immediatamente la questione ed evitare che accada ancora”!