A #Roma…, è stata attuata una iniziativa di #solidarietà per le festività pasquali: la Polizia di Stato in collaborazione con la #Nestlè ha donato dolcetti e peluche ai bambini ricoverati negli #ospedali Agostino Gemelli, Bambino Gesù, San Camillo e Umberto I°

In occasione delle festività Pasquali il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, insieme alla Questura di Roma, grazie alla generosità della Nestlè, ha fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni #ospedali della capitale, consegnando loro dolciumi e peluche.

L’iniziativa ha avuto inizio il 30 marzo scorso quando gli agenti della Polizia di Stato si sono recati presso l’ospedale Bambino Gesù e Agostino Gemelli dove hanno incontrato i piccoli pazienti, medici ed infermieri. Mercoledì è stata la volta dell’ospedale San Camillo e per ultimo, giovedì scorso, i poliziotti sono andati a far visita ai bambini ricoverati presso l’Umberto I°. Una lieta sorpresa per i bambini che hanno potuto trascorrere un momento di gioia e serenità.