A San Ferdinando, i Carabinieri, nei giorni scorsi, nel corso di numerosi ed incessanti servizi di perlustrazione e rastrellamenti del territorio, anche nelle zone più periferiche del centro abitato, hanno rinvenuto nei terreni compresi tra le contrade Suvaro e Nievo, una piantagione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nello specifico, il terreno che all’atto del controllo dei militari operanti, si presentava in stato di abbandono, risultava essere costituito da un’area di circa 500 mq nascosta da alcuni rovi, ove è stata riscontrata la coltivazione di circa 900 piantine di marijuana, nel complesso, di piccole dimensioni (circa 10 cm) del tipo “olandese nana“.

Quello realizzato sdai soggetti ancora in corso di identificazione, è risultato un vero e proprio percorso in mezzo alla fitta vegetazione, che conduceva verso il fondo, il cui accesso avveniva dai terreni circostanti, e la cui irrigazione era garantita dall’esistenza di un pozzo.

In corso gli accertamenti per risalire alla paternità del sito in questione, che, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare agli spacciatori ingenti guadagni economici.