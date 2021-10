A seguito del distaccamento di materiali dall’Arco di Cristo Re, che hanno interessato la sottostante carreggiata stradale di viale Principe Umberto, il Dipartimento Mobilità Urbana per consentire l’esecuzione gli interventi di messa in sicurezza ha disposto provvedimenti viabili per la regolamentazione della circolazione stradale nel tratto di viale Principe Umberto, compreso tra viale Boccetta e via Dina e Clarenza.

Pertanto, è stato istituito il divieto di transito veicolare nella parte di sede stradale di viale Principe Umberto sottostante la struttura cinquecentesca mediante la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale. In particolare, sul viale Principe Umberto, direzione di marcia nord-sud, all’ intersezione con viale Boccetta vigerà il divieto di transito a metri 350,00 dall’Arco di Cristo Re, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a sud, sul viale Boccetta o sullo svincolo autostradale “Boccetta” per l’immissione nella tangenziale autostradale, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale compreso tra viale Boccetta e via Grattoni; mentre in direzione di marcia sud-nord, all’ intersezione con via Dina e Clarenza sarà vietato il transito a metri 800,00 dall’Arco, per deviare il transito veicolare, diretto a nord, su via Dina e Clarenza, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto compreso tra via Dina e Clarenza e la struttura dell’ “Arco di Cristo Re”.

Sono stati poi istituiti, il senso unico di circolazione, in direzione di marcia monte-mare, in via Dina e Clarenza; la direzione obbligatoria a destra in via Michele Amari, all’uscita dalla strada che porta alla struttura dell’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti (pressi campi di calcio) ed in via A. Catalano/via Macello Vecchio alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto; la direzione obbligatoria a sinistra in via Livenza, via Trebbia e via Varaita alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto; e infine la direzione obbligatoria a destra in via Saccano, in via Giovanni da Procida e alle uscite della aree di parcheggio di via Dina e Clarenza, alle rispettive intersezioni con via Dina e Clarenza.

“Già dalle prime ore dell’accaduto le squadre di Pronto Intervento del Comune, la Polizia Municipale e la Protezione Civile si sono attivate con tempestività sul luogo per affrontare l’emergenza. Auspichiamo di procedere celermente con gli interventi di messa in sicurezza, per quelli della ‘mantovana’ essendo un bene monumentale è necessario uno studio approfondito con l’intervento di esperti del settore. Scusandoci per eventuali disagi alla circolazione, confidiamo sulla comprensione della cittadinanza in quanto si tratta di interventi urgenti e necessari a garantire l’incolumità pubblica”, ha rassicurato l’Assessore Massimiliano Minutoli.