A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del decreto dell’Assessorato regionale della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con il quale sono state fissate le date dell’1 maggio e del 31 ottobre rispettivamente per l’inizio e la fine della stagione balneare 2022, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro ha firmato l’ordinanza N.25 del 13 aprile scorso, per la regolamentazione dei tratti di mare e di costa del territorio comunale ove non è consentita la balneazione.

Il provvedimento dispone altresì al Dipartimento comunale Ambiente e Sanità l’incarico di collocare i cartelli metallici per indicare i divieti all’inizio di tutte le strade di accesso, pedonali e/o carrabili, a tutti i tratti di mare interessati e di rimuovere quelli precedentemente collocati indicanti il divieto di balneazione in zone non comprese nella presente ordinanza. I tratti di mare e di costa permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento sono quelli compresi dalla foce del torrente Larderia al torrente Portalegni, per una lunghezza del tratto di mare di 6400 metri; da 50 metri sud dall’ex ospedale Regina Margherita a 100 metri nord dalla foce del torrente Annunziata, per 630 metri; e da 100 metri a sud a 100 metri a nord del canale Lago Piccolo di Torre Faro per un tratto di 200 metri.

Non sono inoltre balneabili le aree portuali tra il torrente Portalegni e via Brasile, per 8950 metri; e tra il porto di Tremestieri sino al torrente Larderia, per 1400 metri. Infine il divieto di balneazione vige anche per i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori, dalla foce del torrente Giampilieri a 50 metri a nord dello stesso, per un tratto di 50 metri; e da 100 metri ad est a 100 ad ovest del depuratore di Acqualadroni per una lunghezza di 200 metri.