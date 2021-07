A seguito della retata dello scorso 9 aprile 2021 grazie alla quale le forze dell’ordine di Messina diedero esecuzione all’Operazione “Provinciale”, incentrata sul dominio del boss Giovanni Lo Duca nell’omonimo quartiere messinese, ora vi è stata la chiusura delle indagini preliminari.

I magistrati dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore capo dottor Maurizio De Lucia hanno portato a conclusione il loro lavoro notificando 34 avvisi di garanzia. Il predetto atto…, è stato firmato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti della Direzione Distrettuale Antimafia… Liliana Todaro, Federica Rende e Roberto Conte.

Ecco chi sono i destinatari dei provvedimenti giudiziari:

Mario Alibrandi;

Emmanuele Balsamo;

Carlo Cafarella;

Antonia Cariolo;

Ugo Ciampi;

Letterio Cuscinà;

Tyron De Francesco;

Gabriella De Luca;

Giovanni De Luca;

Rossella De Luca;

Giuseppe Esposito;

Vincenzo Gangemi;

Serena Ieni;

Emanuela Laganà;

Graziella La Maestra;

Anna Lo Duca;

Giovanni Lo Duca;

Giuseppe Marra;

Domenico Mazzitello;

Mahamed Naji;

Mario Orlando;

Ernesto Paone;

Francesco Puleo;

Maria Puleo;

Domenico Romano;

Antonio Scavuzzo;

Kevin Schepis;

Antonino Soffli;

Francesco Sollima;

Salvatore Sparacio;

Antonino Summa;

l’ex consigliere provinciale Natalino Summa;

Giuseppe Surace;

Giovanni Tortorella.

Tra le azioni di indagine contenute nell’ordinanza (del giudice per le indagini preliminari di sede) compaiono quella del Nucleo investigativo dei carabinieri relativa a Lo Duca, quella del Gico della Guardia di finanza su Sparacio e un’altra della Squadra mobile sulle tracce di Giovanni De Luca che hanno fatto emergere diversi reati fra i quali:

estorsioni;

scommesse illegali;

traffico di droga;

violenze;

pestaggi;

spedizioni punitive.

Tutto doveva essere vagliato dal boss, dai “permessi” a delinquere alle controversie più estreme: una donna della zona, in un caso, si rivolse a lui per far sì che un pregiudicato “liberasse” il figlio minorenne, di fatto sequestrato per via di alcune offese pubblicate su Facebook.