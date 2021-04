“A seguito delle relazioni delle competenti Aziende sanitarie e sentiti i sindaci interessati, saranno istituite nuove zone rosse per i Comuni di Fiumedinisi nel Messinese, Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, Gela nel Nisseno, Randazzo in provincia di Catania e Troina nell’Ennese, a partire dal 24 aprile fino al 5 maggio compreso”. Ha scritto questo ieri in un comuncato, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.