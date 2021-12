“A seguito di numerose lamentele riscontrate dai tecnici e dai cittadini ho depositato lo scorso 28 ottobre un’interrogazione urgente per verificare l’iter delle istanze”. Lo ha ricordato in una nota di oggi, il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina Nino Interdonato… del Gruppo di Sicilia Futura.

Ha aggiunto Interdonato: “la risposta a questo mio atto ispettivo è arrivata soltanto ieri ed il Dipartimento urbanistica ha attestato che ad oggi vi è un solo istruttore amministrativo dedicato al servizio, che peraltro andrà in pensione il prossimo 2 Gennaio. Inoltre l’Amministrazione ha risposto di condividere il contenuto della relazione del Dirigente, senza però indicare la pur minima soluzione al problema”.

Interdonato ha quindi ricordato e concluso che: “il Governo nazionale ha già messo in campo importanti strumenti per rilanciare il settore dell’edilizia, che rappresenta un’importante porzione di Pil della nostra economia, e che pertanto con questa strana politica messa in atto dall’Amministrazione (a cui si aggiunge la discutibile scelta di non procedere a nuove assunzioni nel piano triennale) si sta incentivando esclusivamente la paralisi economica di questo settore nel nostro Comune”.