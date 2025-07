«A trentatré anni dalla strage di via D’Amelio, la Sicilia rende omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina – caduti per difendere lo Stato e la legalità: Il loro sacrificio ci impone di non fermarci… la verità su quella strage non può più essere rinviata». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ieri mattina alla Caserma Lungaro a Palermo, insieme al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia Vittorio Pisani, ha deposto una corona d’alloro in memoria dei caduti del 19 luglio 1992.

Schifani ha concluso: «È un dovere morale e istituzionale che lo Stato deve assolvere fino in fondo. Come presidente della Regione rinnovo l’impegno a sostenere ogni passo verso la piena verità, per rispetto delle vittime e per dare giustizia a un’intera comunità che chiede chiarezza, memoria e coraggio».