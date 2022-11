A Valderice i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto un 28enne residente in paese alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa: ha avuto anche applicato il braccialetto antistalking in ottemperanza dell’ordinanza emessa dai magistrati del tribunale di Trapani.

La denuncia della vittima

Tutto è nato a seguito della denuncia da parte della vittima, ex convivente, la quale ha riferito ai carabinieri delle condotte persecutorie da parte dell’ex ragazzo iniziate alla fine del loro rapporto di convivenza. Il 28enne già nel luglio scorso era stato sorpreso dai militari dell’Arma, in seguito ad una perquisizione, in possesso di un coltello di genere vietato, una mazza da baseball ed un grosso tubo in ferro. Poer questo venne denunciato in Procura insieme ad un altro soggetto.