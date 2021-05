Queste parole, sono state pubblicate oggi su Facebook dalla deputata nazionale di Sant’Agata di Militello del M5S, Antonella Papiro:

“abbiamo appena approvato il Decreto sostegni e sono contenta che il Governo abbia accolto favorevolmente il mio odg a favore delle strutture sportive”.

“ho ritenuto doveroso porre la mia attenzione al settore dello sport e con esso, appunto, alle strutture sportive che stanno vivendo, come molte altre categorie, una grande sofferenza, non solo perché gravate da grandi costi fissi, che gli stessi sono stati pagati anche nei periodi di inattività forzata, ma anche perché i gestori hanno effettuato notevoli spese per l’adeguamento delle strutture alle misure anti-Covid”;

“il presente ordine del giorno, sul quale ho impegnato il Governo a valutare la possibilità di lavorare nel prossimo Decreto ristori bis, si pone il duplice obiettivo di ristorare il cittadino per la spesa anticipata dai cittadini per praticare la propria attività sportiva (come ad esempio nelle palestre), e al contempo non gravare di tale importo l’esercente che, al contrario, si vedrebbe costretto a lavorare gratuitamente alla riapertura, con gravi danni economici che si aggiungerebbero a quelli già subiti”;

“nello specifico ho impegnato il Governo a valutare l’opportunità di prevedere un contributo a fondo perduto per risarcire i cittadini delle somme anticipate per pagare gli abbonamenti, non fruiti, presso le strutture sportive del territorio nazionale”;

“ipotizzando il finanziamento di un sistema di voucher al fine di compensare le spese già effettuate dai cittadini che hanno pagato abbonamenti a palestre, piscine o altre attività sportive”;

“inoltre, ho impegnato il Governo a valutare la possibilità di assicurare (con successivi interventi anche normativi), sgravi fiscali, incentivi e aiuti economici, per supportare gli operatori economici nella ripresa delle loro attività e i cittadini nel soddisfacimento dei propri bisogni di benessere fisico”;

“spero che nel prossimo Decreto sostegni bis, si dia seguito a questo impegno per permettere alle strutture sportive di poter ripartire in piena serenità”;