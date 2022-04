LO HA RIFERITO IL GOVERNATORE SICILIANO NELLO MUSUMECI, PER ANNUNCIARE LO STANZIAMENTO DELIBERATO DURANTE UNA RIUNIONE DELLA GIUNTA REGIONALE... DELL’IMPORTO CHE VERRA' UTILIZZATO DAI RESPONSABILI DELL’UFFICIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA LUI STESSO COORDINATI... PER METTERE IN SICUREZZA IL COSTONE ROCCIOSO DEL MONTE CAPUTO SITUATO A MONREALE NEL PALERMITANO

«Abbiamo prontamente raccolto l’appello del rettore del santuario della Madonna delle Croci, don Giovanni Vitale, destinando settecentomila euro ai lavori di consolidamento dell’area sulla quale sorge la chiesa. Un luogo di culto che, oltre ad avere un grande valore monumentale e artistico, rappresenta un solido punto di riferimento per migliaia di fedeli». Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annuncia lo stanziamento deliberato dalla giunta di Palazzo Orleans che consentirà, attraverso la Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dallo stesso governatore, di porre fine alle apprensioni dovute all’instabilità del costone roccioso del Monte Caputo nel territorio di Monreale, nel Palermitano.

Dalla nota si apprende ancora che: «l’intervento a salvaguardia della chiesa ottocentesca sarà coordinato in tutti i suoi passaggi dagli uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce. Tempi brevi per avviare l’iter per aggiudicare i lavori, che prevedono anche il puntellamento del muro del sagrato, lungo il quale sono presenti diverse lesioni. In passato dal fronte roccioso si erano anche staccati alcuni massi».