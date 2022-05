LO HA SCRITTO OGGI SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, FRANCO DE DOMENICO, IL REFERENTE DEL #CENTROSINISTRA DI MESSINA IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022... DURANTE LE QUALI VERRA' SCELTO DAGLI ELETTORI IL NUOVO PRIMO CITTADINO #MESSINESE

“Abbiamo scelto i candidati presidenti nelle sei Circoscrizioni”. Lo ha scritto oggi sulla sua Pagina Facebook, Franco De Domenico, il referente del #centrosinistra di Messina in occasione delle prossime Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022… durante le quali verrà scelto dagli elettori il nuovo primo cittadino #messinese.

Ha aggiunto De Domenico: “un lavoro attento, fatto con gli alleati che sostengono la mia candidatura a sindaco, dove l’esperienza di coloro che da anni sono impegnati sul territorio incontra la freschezza e il valore di giovani che, in ambiti diversi, da tempo, si adoperano e portano il loro contributo a servizio della nostra comunità. Ho ribadito più volte, dall’inizio di questa campagna elettorale, quanto sia importante per il nostro progetto di governo della città mettere al centro i quartieri, creare una sinergia rapida tra amministrazione e circoscrizioni, pertanto, è fondamentale avere al fianco persone di qualità come quelle che abbiamo scelto”.

Canditati presidente:

I^ Circoscrizione – Francesco Greco;

II^ Circoscrizione – Giampiero Terranova;

III^ Circoscrizione – Alessandro Geraci;

IV^ Circoscrizione – Matteo Grasso;

V^ Circoscrizione – Giulio Fragale;

VI^ Circoscrizione – Mario Biancuzzo.

