“Abbiamo sempre a cuore i problemi di coloro che patiscono nella loro vita le conseguenze di azioni giudizarie illegali e…, siamo a favore della Legge e della Legalita'”

LO AFFERMA IN UN COMUNICATO ODIERNO, FILIPPO PANSERA, IL RESPONSABILE PROVINCIALE MESSINESE, DEL PARTITO NAZIONALE PIÙ ITALIA CON SEDE A FROSINONE E RAPPRESENTATO DAL PRESIDENTE FABRIZIO PIGNALBERI, PER MANIFESTARE LA SUA SOLIDARIETA' AL CANTANTE CATANESE ALESSIO OSSINO IMPEGNATO L'1 DICEMBRE 2021, IN QUALITÀ DI PARTE OFFESA IN UN PROCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MESSINA, CONTRO LA EX MAGISTRATO DI CATANIA, MARIA FASCETTO SIVILLO, IMPUTATA DEI PRESUNTI REATI DI ABUSO D'UFFICIO, CALUNNIA E DIFFAMAZIONE