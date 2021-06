COSI' OGGI SI SONO ESPRESSI IN UN COMUNICATO STAMPA, I RESPONSABILI DELLA FONDAZIONE AURORA ONLUS... IN RELAZIONE ALLA VICENDA RELATIVA AL CENTRO CLINICO D'ECCELLENZA CHE SI TROVA PRESSO IL PADIGLIONE H DEL NOSOCOMIO DI VIALE GAZZI A MESSINA

“Accogliamo con grande soddisfazione e sollievo l’indicazione dell’assessore alla salute On. Ruggero Razza a proseguire le nostre attività all’interno del Policlinico, nelle more che si concludano le procedure per l’avvio della sperimentazione gestionale con l’ircss Bonino Pulejo”. A parlare così, oggi, in un comunicato stampa sono stati i responsabili della Fondazione Aurora Onlus… in relazione al Centro Clinico d’eccellenza presente al Padiglione H del nosocomio di viale Gazzi a Messina.

Nel testo si evidenzia ancora: “come fin dal primo giorno al fianco dei nostri pazienti nella certezza imprescindibile che le clausole della convenzione in essere verranno rispettate integralmente da tutti i soggetti promotori del Centro Nemo Sud”.